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Безос покинул пост гендиректора Amazon

Понедельник, 5 июля 2021, 15:15
 

Основатель Amazon Джефф Безос 5 июля покинул пост CEO онлайн-ритейлера.

Об этом сообщает ВВС.

Покинув должность CEO, Безос останется исполнительным директором Amazon.

Ранее сообщалось, что Безос передаст дела Энди Ясси, который занимается веб-сервисами компании.

Безос планирует уделить больше времени своему благотворительному фонду Bezos Earth Fund, космической компании Blue Origin, газете The Washington Post и фонда Amazon Day 1 Fund.

Напомним:

Ранее сообщалось, что основатель Amazon Джефф Безос официально покинет пост генерального директора компании 5 июля.

Вместе с миллиардером, главой Amazon и космической компании Blue Origin Джеффом Безосом в космический суборбитальный полет 20 июля отправится 82-летняя пилотесса Уолли Фанк.

Самый богатый человек мира, гендиректор компании Amazon и Blue Origin Джефф Безос в июне заявил, что в июле полетит в космос на собственном космическом корабле вместе со своим братом.

Экономическая правда

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