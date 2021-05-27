Безос летом покинет пост гендиректора Amazon
Основатель Amazon Джефф Безос официально покинет пост генерального директора компании 5 июля.
Источник: CNN со ссылкой на объявление Безоса на ежегодном собрании акционеров компании
Детали: По словам Безоса, это "сентиментальное время": 5 июля - дата регистрации Amazon в 1994 году.
Он сказал, что сосредоточит свою энергию и внимание на новых продуктах и инициативах.
Предыстория:
В феврале стало известно, что Безос покинет пост гендиректора Amazon.
В свою очередь Безос станет исполнительным председателем совета директоров.
Управление компанией перейдет Энди Джесси, который сейчас возглавляет Amazon Web Services.
Безос - самый богатый человек мира - продолжает удерживать более 10% акций Amazon, это основной источник его состояния в 191,3 млрд долларов.
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