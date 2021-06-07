Безос заявив, що у липні полетить у космос разом із братом

Найбагатша людина світу, гендиректор компаній Amazon та Blue Origin Джефф Безос заявив, що у липні полетить у космос на власному космічному кораблі.

Про це він повідомив в Instagram.

"Ще з п’яти років я мріяв здійснити подорож у космос. 20 липня я здійсню цю подорож разом зі своїм братом. Неймовірна пригода з моїм найкращим другом", - написав Безос.

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Компанія Blue Origin в офіційному прес-релізі підтвердила, що Джефф Безос та його брат Марк приєднаються до переможця аукціону у першому пілотованому польоті корабля New Shepard 20 липня.

Зазначається, що в аукціоні уже взяли участь 6 тис учасників із 143 країн, найбільша запропонована сума становить 2,8 млн дол.

Аукціон, який розпочався 5 травня, завершиться 12 червня.

Джерела Reuters говорили в 2018 році, що ціна польоту на New Shepard складе від 200 до 300 тис доларів.

Економічна правда