Вместе с Безосом в космос полетит 82-летняя пилотесса

blue origin

Вместе с миллиардером, главой Amazon и космической компании Blue Origin Джеффом Безосом в космический суборбитальный полет 20 июля отправится 82-летняя пилотесса Уолли Фанк.

Об этом сам Безос рассказал в Instagram.

"Никто не ждпл дольше. В 1961 году Уолли Фанк стала лучшей студенткой курса астронавтов "Женщина в космосе" в рамках программы "Меркурий 13". Несмотря на завершение обучения, программа была отменена, никто из участников программы не отправился в космос.

Пришло время. Добро пожаловать в экипаж, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве нашего почетного гостя", - написал миллиардер.

Как писал The Guardian, после завершения обучения в рамках программы "Меркурий 13" Фанк работала летным инструктором, а позже стала первой женщиной-следователем Федерального управления гражданской авиации (FAA) и занималась расследованием авиакатастроф.

Уолли Фанк фото: NASA

Напомним:

Самый богатый человек мира, гендиректор компании Amazon и Blue Origin Джефф Безос в июне заявил, что в июле полетит в космос на собственном космическом корабле вместе со своим братом.

Экономическая правда