Укртранснафта сможет транспортировать дизтопливо "трубой Медведчука"

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На заседании Нацкомиссии по энергетике и комуслуг 5 июля "дочке" Нафтогаза, Укртранснафте, выдали лицензию на право транспортировки нефтепродуктов частью нефтепровода "Самара - Западное направление".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Также решением НКРЕКП было приостановлено до 6 января 2022 (включительно) лицензию по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, выданной ранее ООО "ПрикарпатЗападтранс".

Напоминаем:

"Укртранснафта" подписала с Агентством по розыску и менеджмента активов (АРМА) договор на управление украинской части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" сроком на 5 лет.

Антимонопольный комитет на заседании 11 июня разрешил дочке "Нафтогаза", "Укртранснафте", управлять нефтепроводом "Самара - Западное направление".

Ранее энергетическая таможня отказала дочке "Нафтогаза", "Укртранснафте", в подтверждении полномочий по управлению отдельными активами нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", ведь формально они до сих пор в собственности "ПрикарпатЗападтранс".

Агентство по розыску и управления активами по результатам конкурса выбрало управляющим части нефтепровода "Самара – Западное направление" дочку "Нафтогаза" - "Укртранснафту".

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Трубопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена Советского Союза и находился в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина.

Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "ПрикарпатЗападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали.

СБУ подчеркивала, что выбытие нефтепровода из государственной собственности ставит под угрозу функционирование объектов важного хозяйственного значения. Нефтепровод связывают с кумом Путина членом ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который в феврале попал под санкции СНБО. В ОПЗЖ связь с нефтепроводом отрицают.

Экономическая правда