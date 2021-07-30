В Фонде госимущества определились со стартовой ценой "Большевика" – превышает миллиард

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Аукционная комиссия по приватизации завода "Большевик" направит правительству предложение установить стартовую цену актива в 1,4 млрд грн.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Приватизация завода "Большевик" – это шанс на вторую жизнь для этого предприятия, имеющего более 500 млн грн долгов. В предыдущие годы производство было уничтожено, и теперь основной вид деятельности – сдача помещений в аренду", – отметил он.

Как сообщил Сенниченко, комиссия одобрила приватизационные условия предприятия. Они предусматривают инвестиции в ремонт и модернизацию более 57 млн грн, сохранение основных видов деятельности, погашение кредиторской задолженности и долгов по зарплате и перед бюджетом.

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Напоминаем:

Стартовая цена завода "Большевик" на аукционе по приватизации предварительно определена на уровне около 45 - 55 млн долларов, или от 1,4 млрд грн.

Недавно в Украине разблокирована большая приватизация - премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году планируется выставить на аукционы 7 объектов. Среди них и завод "Большевик".

Завод "Большевик" также является убыточным. В 2020 году его убыток составил 22 млн грн. По данным ФГИ, общая сумма долгов перед третьими лицами превышает 100 млн грн.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, который Рада приняла 30 марта.