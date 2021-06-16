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Цена приватизации "Большевика" начинается с 45 миллионов долларов - UkraineInvest

Среда, 16 июня 2021, 13:49
 

Стартовая цена завода "Большевик" на аукционе по приватизации определена на уровне около 45 - 55 млн долларов, или от 1,4 млрд грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на слова исполнительного директора UkraineInvest Сергея Цивкача во время форума "Украина 30 экономика без олигархов".

"Стартовая оценка завода "Большевик" предварительно определена в 45-55 млн долларов. Объем инвестиций, даже если говорить не о промышленности, а о девелопменте, офисные или жилые помещения, может составлять от 300 млн до 500 млн долларов", - добавил Цивкач.

Он также отметил ожидаемый объем инвестиций для "Президент-отеля", а именно от 15 млн долларов.

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Напоминаем:

Недавно в Украине разблокирована большая приватизация - премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году планируется выставить на аукционы 7 объектов. Среди них и завод "Большевик".

Завод "Большевик" также является убыточным. В 2020 году его убыток составил 22 млн грн. По данным ФГИ, общая сумма долгов перед третьими лицами превышает 100 млн грн.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, который Рада приняла 30 марта.

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ФГИ приватизация

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