Цены на автогаз в сетях АЗС продолжают бить рекорды

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За неделю 23-30 июля средняя цена автогаза в сетях АЗС повысилась на 20 коп/л - до рекордных за всю историю наблюдения 16,86 грн/л.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что на АЗС WOG цена автогаза выросла в среднем на 30 коп/л - до 17,68 грн/л.

На станциях Shell автогаз подорожал на 61 коп/л - до 17,02 грн/л.

"СУГ на станциях операторов" БРСМ-Нафта "и Motto подорожал в среднем на 20 и 40 коп/л, до 16,88 грн/л и 16,81 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 5 коп/л - до 16,99 грн/л.

Glusco и "Авантаж 7" подняли цены на 30 коп/л и 23 коп/л, до 16,75 грн/л и 16,08 грн/л", - говорится в сообщении.

Всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,50 грн/л, или на 10%.

Напомним:

Средняя цена автогаза в сетях АЗС 28 июля достигла рекордных 16,79 грн/л (+2 коп/л до 27 июля).

Средняя цена автогаза 27 июля во сетях АЗС повысилась на 5 копеек за литр до 16,77 грн/л - такова средняя цена является рекордной для Украины за всю историю наблюдения.

Сообщалось, что за выходные (16-19 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 копеек за литр - до 16 грн/л,в последний раз такой отметки стоимость автогаза достигала в ноябре 2018 года (16,03 грн/л).

Основным фактором подорожания СУГ аналитики Консалтинговой группы "А-95" называли рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов.