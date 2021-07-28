Сети АЗС продолжают повышать цены на автогаз

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Средняя цена автогаза в сетях АЗС 28 июля достигла рекордных 16,79 грн/л (+2 коп/л до 27 июля).

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Так, на АЗС "Параллель" и SunOil стоимость ресурса выросла в среднем на 20 коп/л, до 17,45 грн/л и 16,55 грн/л соответственно.

В то же время сети KLO, "БРСМ-Нафта", Motto и "Татнефть-АЗС-Украина" повысили цены в пределах 2-12 коп/л.

Всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,42 грн/л, или 9,5%.

Напомним:

Средняя цена автогаза 27 июля во сетях АЗС повысилась на 5 копеек за литр до 16,77 грн/л - такова средняя цена является рекордной для Украины за всю историю наблюдения.

Сообщалось, что за выходные (16-19 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 копеек за литр - до 16 грн/л,в последний раз такой отметки стоимость автогаза достигала в ноябре 2018 года (16,03 грн/л).

Основным фактором подорожания СУГ аналитики Консалтинговой группы "А-95" называли рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов.