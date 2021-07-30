НБУ прогнозирует снижение уровня безработицы до 9,1% в 2021 году
В Нацбанке прогнозируют, что ситуация на рынке труда в дальнейшем будет улучшаться прежде всего из-за восстановления экономики, а безработица в среднем в 2021 году снизится до 9,1%.
Об этом говорится в инфляционной отчете НБУ.
В то же время, прогнозируют в НБУ, в 2022 году безработица приблизится к естественному уровню (8,5%).
При этом, в Нацбанке прогнозируют, что повышение социальных стандартов и дальнейшее оживление экономики будет поддерживать увеличение доходов граждан.
"Номинальная зарплата в 2021 году вырастет на 18,8% и на 10,8% в следующем году, а реальная - на 8,7% и на 3,9% соответственно", - добавили в НБУ.
Напомним:
В июне 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с июнем 2020 года) выросла на 12,9%, с мая выросла на 5,8%.
В первом квартале 2021 года уровень безработицы составил 10,5% - это самый высокий показатель с начала 2017 года.
В ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель 2021 года НБУ прогнозировал, что в 2021 году безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%, номинальная зарплата вырастет на 17,8, реальная - на 8,6%.
Экономическая правда
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