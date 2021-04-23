В 2021 году реальная зарплата вырастет на 8,6% – прогноз НБУ
В 2021 году безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%, номинальная зарплата вырастет на 17,8, реальная - на 8,6%.
Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционный отчет за апрель 2021, передает пресс-служба НБУ.
"По прогнозам Национального банка, в текущем году безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%.
С одной стороны, восстановление экономической активности будет способствовать нормализации показателя, с другой - снижение будет тормозиться значительным ростом расходов бизнеса на оплату труда. Однако уже в 2022 году ожидается снижение безработицы до естественного уровня - 8,5%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов будет поддерживать повышение доходов граждан.
Ожидается, что номинальная зарплата в 2021 году вырастет на 17,8% и на 9,7% в следующем году, реальная - на 8,6% и на 3,9% соответственно.
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Экономическая правда
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