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Реальная зарплата в Украине выросла на около 13% за год

Среда, 28 июля 2021, 17:09
 
фото нбу

В июне 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с июнем 2020 года) выросла на 12,9%, с мая выросла на 5,8%.

Об этом сообщает Госстат.

По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 6%, а в годовом измерении (по сравнению с июнем 2020 года) увеличился на 23,6%.

Сейчас средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составляет 14313 грн и превышает минимальную (что составляет 6000 грн) в 2,4 раза.

Больше всего зарабатывают в сфере информации и телекоммуникаций (26197 грн) и финансовой и страховой деятельности (22691 грн). Меньше получают во временном размещения и организации питания (8922 грн).

В региональном разрезе самая высокая средняя зарплата в Киеве (20455 грн), самая низкая – в Кировоградской области (11497 грн).

Напоминаем:

В мае 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с маем 2020 года) выросла на 16,8%, однако с апреля сократилась на 1,6%.

В апреле 2021 года реальная зарплата по сравнению с мартом 2021 года упала на 1,2%, а за год выросла на 19,7%.

Экономическая правда

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