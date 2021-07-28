Реальная зарплата в Украине выросла на около 13% за год
В июне 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с июнем 2020 года) выросла на 12,9%, с мая выросла на 5,8%.
Об этом сообщает Госстат.
По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 6%, а в годовом измерении (по сравнению с июнем 2020 года) увеличился на 23,6%.
Сейчас средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составляет 14313 грн и превышает минимальную (что составляет 6000 грн) в 2,4 раза.
Больше всего зарабатывают в сфере информации и телекоммуникаций (26197 грн) и финансовой и страховой деятельности (22691 грн). Меньше получают во временном размещения и организации питания (8922 грн).
В региональном разрезе самая высокая средняя зарплата в Киеве (20455 грн), самая низкая – в Кировоградской области (11497 грн).
Напоминаем:
В мае 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с маем 2020 года) выросла на 16,8%, однако с апреля сократилась на 1,6%.
В апреле 2021 года реальная зарплата по сравнению с мартом 2021 года упала на 1,2%, а за год выросла на 19,7%.
Экономическая правда
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