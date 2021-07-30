В "Нафтогазе" настаивают: премии правлению "авансом" все же были выплачены
В НАК "Нафтогаз Украины" утверждают, что заявление главы Комитета по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Бруно Лескуа о том, что Наблюдательный совет не принимал решения о выплате премий правлению за 2021 год авансом, является недостоверным.
Об этом говорится в комментарии "Нафтогаза" ЭП.
В выписке из соответствующего решения Наблюдательного Совета говорится, что правлению назначили вознаграждение и предоставили условия банковской гарантии в качестве механизма обеспечения обязательств по выплатам.
Ранее в наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не принимали решения об установлении и выплате премий правлению по итогам работы за 2021.
Напоминаем:
Накануне ЭП сообщила, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" положительно оценил достижения членов правления за первую половину 2021 года, определил их размер премий за год в размере 126 млн грн и просит компанию утвердить условия банковской гарантии для обеспечения выплат этих премий.
Члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения.
Экономическая правда
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