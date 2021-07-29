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В набовете "Нафтогаза" опровергают информацию о премиях правлению "авансом"

Четверг, 29 июля 2021, 20:15
 
фото: нафтогаз

В наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не принимали решения об установлении и выплате премий правлению по итогам работы за 2021 год.

Об этом говорится в заявлении главы Комитета по назначениям и вознаграждениям наблюдательного совета Бруно Лескуа, которое есть в распоряжении ЭП.

"Наблюдательный совет не принимал решения об установлении и выплате правлению любых премий по итогам работы за 2021 год.

Механизм банковской гарантии охватывает потенциальные выплаты, предусмотренные за результаты и выполнение трудовых договоров членами правления", - заявил Лескуа.

Напоминаем:

Накануне ЭП со ссылкой на обращение главы НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое есть в распоряжении редакции, сообщила, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" положительно оценил достижения членов правления за первую половину 2021 года, определил их размер премий за год и просит компанию утвердить условия банковской гарантии для обеспечения выплат этих премий.

Члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения.

Экономическая правда

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Нафтогаз

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