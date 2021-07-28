Набсовет "Нафтогаза" утвердил 130 миллионов премии правлению "авансом"

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Набсовет НАК "Нафтогаз" положительно оценил достижения членов правления за первую половину 2021 года, определила их размер премий за год и просит компанию утвердить условия банковской гарантии для обеспечения выплат этих премий.

Об этом говорится в обращении главы НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко к премьер-министру Дениса Шмыгалю, которое есть в распоряжении редакции, а также в комментарии ЭП директора по интегрированных коммуникаций НАКа Максима Белявского.

В письме Шмыгалю Витренко рассказывает, что набсовет НАК "Нафтогаз" положительно оценил достижения членов правления за первую половину 2021 года и определила их размер премий по результатам работы за год. Речь идет об Отто Ватерландере, Петере ван Дриле, Сергее Переломе и Ярославе Теклюке.

Согласно решению наблюдательного совета Нафтогаз должен утвердить условия банковской гарантии для обеспечения выплаты годовой премии по итогам года, премии за реализацию целей в среднесрочных проектах и выходного пособия.

"То есть логично предположить, что наблюдательный совет может определить премии за работу соответствующих членов правления во втором полугодии 2021 года, или по итогам работы за 2021 года", - говорится в письме.

Общий размер премий, подлежит гарантированной выплате, составляет 126 млн грн. Вместе с суммой потенциальной выходного пособия Нафтогаз должен выделить 215 млн грн до налогообложения (173 млн грн - после) для покрытия выплат безотзывной банковской гарантией.

В то же время, в финплане Нафтогаза на 2021 год таких выплат не предусмотрено, а премии, по словам Витренко, не соответствуют международным стандартам и сложившейся практике.

"Председатель правления обратился с соответствующим письмом к акционеру, в котором проинформировал о решении набсовета и высказал предостережение. Они, в частности касаются того, что набсоветом не утверждено положение о вознаграждениях и отчетность о бонусах, по которым могут осуществляться любые выплаты", – комментирует директор по коммуникациям Максим Белявский.

"Вызывает удивление и тот факт, что речь идет о бонусах за 2021 год, который еще не завершился", – заключил он.

Напоминаем:

Члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения.

Экономическая правда