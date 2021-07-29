Суд просят запретить продажу акций "Центрэнерго"

фото: пресс-служба центрэнерго

В Хозсуд Киева поступило заявление об обеспечении иска, в которой заявитель просит арестовать пакет акций (78,289%) уставного капитала ПАО "Центрэнерго", принадлежащий государству.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд напоминает, что приказом Фонда госимущества от 23.07.2021 г. пределено, что приватизация ПАО "Центрэнерго" должна состояться с августа по декабрь 2021 года.

"По мнению заявителя, возможная продажа пакета акций другому лицу нарушит его права", - отмечает суд, не называя заявителя.

Суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский, комментируя приватизацию, заявил, что государство должно избавиться от максимально всего, а в стратегических предприятиях должно быть государственно-частное партнерство.

Также он сказал, что на сегодня ОПЗ и Центрэнерго готовы к приватизации.

Недавно в Украине разблокировали большую приватизацию - премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году планируется выставить на аукционы 7 объектов.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, который Рада приняла 30 марта.

В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.

Экономическая правда