Суд просят запретить продажу акций "Центрэнерго"
В Хозсуд Киева поступило заявление об обеспечении иска, в которой заявитель просит арестовать пакет акций (78,289%) уставного капитала ПАО "Центрэнерго", принадлежащий государству.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Суд напоминает, что приказом Фонда госимущества от 23.07.2021 г. пределено, что приватизация ПАО "Центрэнерго" должна состояться с августа по декабрь 2021 года.
"По мнению заявителя, возможная продажа пакета акций другому лицу нарушит его права", - отмечает суд, не называя заявителя.
Суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.
Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский, комментируя приватизацию, заявил, что государство должно избавиться от максимально всего, а в стратегических предприятиях должно быть государственно-частное партнерство.
Также он сказал, что на сегодня ОПЗ и Центрэнерго готовы к приватизации.
Недавно в Украине разблокировали большую приватизацию - премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году планируется выставить на аукционы 7 объектов.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, который Рада приняла 30 марта.
В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.
Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.
Экономическая правда
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