В этом году на большую приватизацию выставят семь объектов – Шмыгаль
Недавно в Украине разблокировали большую приватизацию - премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году планируется выставить на аукционы 7 объектов.
Об этом он рассказал во время форума UkraineInvest Talks: Dnipro.
"Малая приватизация полностью происходит и продолжается в этом году. Большая приватизация - это семь объектов. Это облэнерго, завод "Большевик", НПЗ, ОГХК (объединенная горная компания). Они подлежат приватизации в этом году, документы подготовлены, все будет происходить через электронные аукционы в интернете", - рассказал Шмыгаль во время выступления.
Он также привел в пример приватизацию гостиницы Днепр в 2020 году, что создало "привлекательность и понимание для инвесторов, что такое Украина, что такое недвижимость в Украине, что такое развитие бизнеса у нас".
Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, который Рада приняла 30 марта.
В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.
Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.
Экономическая правда
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