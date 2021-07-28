Гривня продовжує зміцнюватись до долара та євро

фото нбу

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 29 липня на рівні 26,86 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,70 грн (на 28 липня – 31,78 гривні).

Нагадуємо:

28 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 — 26,94 гривні.

28 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 — 26,89 гривні.

Економічна правда