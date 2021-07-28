Гривня продовжує зміцнюватись до долара та євро
Середа, 28 липня 2021, 19:24
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 29 липня на рівні 26,86 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,70 грн (на 28 липня – 31,78 гривні).
Нагадуємо:
28 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 — 26,94 гривні.
28 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 — 26,89 гривні.
Економічна правда
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