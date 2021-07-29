Закон о реструктуризации газовых долгов на рынке пошел на подпись Зеленскому
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон (№3508-д), которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбыов и облгазов за газ - они превышают 100 млрд грн, закон передали на подпись президенту.
Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.
"Закон регулирует ситуацию с задолженностью на рынке природного газа, которая возникла в результате резкого повышения тарифов. Документ поможет реструктуризировать долги теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций", - говорится в сообщении.
Закон предусматривает:
- перенос расчетной даты с 1 июля 2016 на 1 июня 2021 года;
- установление одинаковых условий для урегулирования пени/штрафных санкций предприятиям теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства;
- совершенствование механизма обеспечения исполнения обязательств поставщиков услуг всех форм собственности по договорам реструктуризации задолженности с привлечением органов местного самоуправления;
- уточнение процедуры реструктуризации долгов субъектов хозяйствования, которые расположены на территории Донецкой и Луганской областей на период проведения операции объединенных сил.
Читайте также: Правительство больше не регулирует цены на газ для тепловиков: что это значит для рынка и потребителей
Потребители, коммунальщики и поставщики задолжали "Нафтогазу" 100 миллирадов. Что дальше: три сценария
Напоминаем:
Верховная Рада на заседании 14 июля одобрила законопроект №3508-д в целом, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ - они превышают 100 млрд грн.
К началу отопительного сезона Минэнерго и Минрегион должны принять все необходимые меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии.
Кабинет Министров на заседании 26 мая поручил ряду министерств и "Нафтогазу" реструктуризировать долги тепловиков за поставки газа в условиях спецобязательств, а также обеспечить ТКЭ газом по договорам.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua