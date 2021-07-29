Закон о реструктуризации газовых долгов на рынке пошел на подпись Зеленскому

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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон (№3508-д), которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбыов и облгазов за газ - они превышают 100 млрд грн, закон передали на подпись президенту.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

"Закон регулирует ситуацию с задолженностью на рынке природного газа, которая возникла в результате резкого повышения тарифов. Документ поможет реструктуризировать долги теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций", - говорится в сообщении.

Закон предусматривает:

перенос расчетной даты с 1 июля 2016 на 1 июня 2021 года;

установление одинаковых условий для урегулирования пени/штрафных санкций предприятиям теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства;

совершенствование механизма обеспечения исполнения обязательств поставщиков услуг всех форм собственности по договорам реструктуризации задолженности с привлечением органов местного самоуправления;

уточнение процедуры реструктуризации долгов субъектов хозяйствования, которые расположены на территории Донецкой и Луганской областей на период проведения операции объединенных сил.

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Потребители, коммунальщики и поставщики задолжали "Нафтогазу" 100 миллирадов. Что дальше: три сценария

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 14 июля одобрила законопроект №3508-д в целом, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ - они превышают 100 млрд грн.

К началу отопительного сезона Минэнерго и Минрегион должны принять все необходимые меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии.

Кабинет Министров на заседании 26 мая поручил ряду министерств и "Нафтогазу" реструктуризировать долги тепловиков за поставки газа в условиях спецобязательств, а также обеспечить ТКЭ газом по договорам.

Экономическая правда