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Рада приняла закон о реструктуризации "газовых" долгов на рынке

Среда, 14 июля 2021, 14:45
 
фото comar

Верховная Рада на заседании 14 июля одобрил законопроект №3508-д в целом, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ - они превышают 100 млрд грн.

Об этом известно из трансляции заседания Рады, документ поддержали 303 народных депутата.

Законом установлен порядок урегулирования предприятиями задолженности за природный газ и его транспортировку. Как отмечают в Минрегионе, этот закон является жизненно важным в контексте подготовки к предстоящему отопительному сезону.

"Без урегулирования задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" теплокоммунэнерго не смогут стать полноценными участниками рынка природного газа и выполнять условия рыночных договоров", - отметила заместитель председателя Минрегиона Наталья Хоцяновская.

Так, законом предлагается:

  • перенести расчетную дату урегулирования задолженности по 1 июля 2016 на 1 июня 2021;
  • разрешить предприятиям реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа с последующим списанием начисленной пени;
  • верифицировать и урегулировать за счет госбюджета задолженность по разнице в тарифах на теплоэнергию, отопление, снабжение горячей воды и т.п., которая образовалась до или после 1 января 2016 года;
  • приостановить производство и меры по принудительному взысканию задолженности, в том числе по договорам с "Нафтогазом" и операторами газораспределительных сетей.

В сентябре в Раде будет зарегистрирован второй законопроект, содержащий изменения в госбюджет. В частности, проверенные государством суммы, которые подлежат компенсации, и определенные под контролем Минфина источники погашения.

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Напоминаем:

К началу отопительного сезона Минэнерго и Минрегион должны принять все необходимые меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии.

Кабинет Министров на заседании 26 мая поручил ряду министерств и "Нафтогазу" реструктуризировать долги тепловиков за поставки газа в условиях спецобязательств, а также обеспечить ТКЭ газом по договорам.

Экономическая правда

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газ законодательство Нафтогаз

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