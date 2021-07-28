ЕБРР планирует предоставить Ощадбанку кредит в 100 миллионов евро

Кабинет Министров на заседании 28 июля уполномочил министра финансов Сергея Марченко согласовать мандатное письмо между Ощадбанком и Европейским банком реконструкции и развития по кредиту в 100 млн евро с возможностью конвертации в акции банка.

Об этом сообщил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

"Впервые сумму запланированной сделки были озвучены публично - до 100 млн евро в эквиваленте. Это существенный прогресс в активизации сотрудничества между Ощадбанком и ЕБРР", - написал Наумов.

Он отметил, что это существенный шаг к приватизации Ощадбанка, определенный правительством как стратегическая цель.

"Впереди согласования позиций всех участников сделки и достаточно сложный процесс подготовки сделки. Со своей стороны мы будем делать все от нас зависящее, чтобы подписание необходимых документов состоялось без задержек", - резюмировал Наумов.

Напоминаем:

Министерство финансов, Европейский банк реконструкции и развития и государственный "Ощадбанк" подпишут мандатное письмо по долгосрочному финансированию, благодаря чему ЕБРР сможет впоследствии войти в капитал банка.

В январе "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение, по которому банк получит кредит в 30 млн евро с правом IFC конвертировать ее в долю в акционерном капитале финучреждения.

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал альтернативный законопроект №5542-1 о присоединении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц и увеличения гарантированной суммы до 600 тысяч гривен с 2023 года.

Присоединение Ощадбанка в Фонд гарантирования является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка.

Экономическая правда