Правительство выделило 500 миллионов на достройку Дарницкого моста
Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных на достройку Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода в Киеве - на программу заложено 500 млн грн.
Об этом по итогам заседания правительства сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.
"На сегодня Дарницкий мост функционирует частично, без соответствующих транспортных развязок. Этот вопрос в ближайшей перспективе будет решен", - написал премьер.
По его словам, тендер на строительство подходов к мостовому переходу уже объявлен - торги состоятся в середине августа.
Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram Порядок использования средств, предусмотренных для строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода.
Согласно документу, главным распорядителем средств и исполнителем бюджетной программы является Мининфраструктуры.
При этом, получателем бюджетных средств является "Укрзализныця", которая является заказчиком по проекту строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода.
Напомним:
"Укравтодор" и "Укрзализныця 3 марта подписали меморандум о завершении строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста, находящегося на балансе УЗ.
"Укравтодор" заявлял, что имеет возможность завершить строительство Подольско-Воскресенского моста быстрее киевской власти, для завершения строительства моста, всех съездов и заездов нужен один строительный сезон с момента начала работ.
Ранее Государственная служба автомобильных дорог "Укравтодор" официально обратилась к Кличко с предложением передать ей на баланс недостроенный Подольский мостовой переход для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на предложение "Укравтодора" достроить Подольско-Воскресенский мост через Днепр. Советует сначала ввести в эксплуатацию Дарницкий мост, а уже потом браться за другие проекты.
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Экономическая правда
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