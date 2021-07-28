Правительство выделило 500 миллионов на достройку Дарницкого моста

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Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных на достройку Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода в Киеве - на программу заложено 500 млн грн.

Об этом по итогам заседания правительства сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"На сегодня Дарницкий мост функционирует частично, без соответствующих транспортных развязок. Этот вопрос в ближайшей перспективе будет решен", - написал премьер.

По его словам, тендер на строительство подходов к мостовому переходу уже объявлен - торги состоятся в середине августа.

Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram Порядок использования средств, предусмотренных для строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода.

Согласно документу, главным распорядителем средств и исполнителем бюджетной программы является Мининфраструктуры.

При этом, получателем бюджетных средств является "Укрзализныця", которая является заказчиком по проекту строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода.

Напомним:

"Укравтодор" и "Укрзализныця 3 марта подписали меморандум о завершении строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста, находящегося на балансе УЗ.

"Укравтодор" заявлял, что имеет возможность завершить строительство Подольско-Воскресенского моста быстрее киевской власти, для завершения строительства моста, всех съездов и заездов нужен один строительный сезон с момента начала работ.

Ранее Государственная служба автомобильных дорог "Укравтодор" официально обратилась к Кличко с предложением передать ей на баланс недостроенный Подольский мостовой переход для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на предложение "Укравтодора" достроить Подольско-Воскресенский мост через Днепр. Советует сначала ввести в эксплуатацию Дарницкий мост, а уже потом браться за другие проекты.

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Экономическая правда