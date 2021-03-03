Дарницкий мост достроят в 2021 году - "УЗ" и "Укравтодор" подписали меморандум

"Укравтодор" и "Укрзализныця 3 марта подписали меморандум о завершении строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста, находящегося на балансе УЗ.

Документ 3 марта подписали глава "Укравтодора" Александр Кубраков и председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак, сообщает Интерфакс-Украина.

"Работы начнутся уже летом. И будут завершены все работы до конца 2021 года", - прокомментировал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, на мосту необходимо завершить работы по освещению и съезды на левом берегу Днепра.

Заместитель председателя Офиса президента снова напомнил, что "Укравтодор" готов также в сжатые сроки завершить строительство Подольско-Воскресенского моста, если киевская власть согласится передать ему этот проект со своего баланса.

Кубраков уточнил, что после его заявления о готовности "Укравтодора" взяться за Подольско-Воскресенский мост "от города услышали (только) какие-то идеи о рабочих группах".

"Позиция простая: либо мы достраиваем и готовы назвать срок, или город достраивает и называет срок. Заговаривать не надо", - заявил глава "Укравтодора".

Напомним:

"Укравтодор" имеет возможность завершить строительство Подольско-Воскресенского моста быстрее киевской власти, для завершения строительства моста, всех съездов и заездов нужен один строительный сезон с момента начала работ.

Ранее Государственная служба автомобильных дорог "Укравтодор" официально обратилась к Кличко с предложением передать ей на баланс недостроенный Подольский мостовой переход для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на предложение "Укравтодора" достроить Подольско-Воскресенский мост через Днепр. Советует сначала ввести в эксплуатацию Дарницкий мост, а уже потом браться за другие проекты.

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Экономическая правда