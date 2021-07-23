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Гривня на закрытии межбанка укрепилась

Пятница, 23 июля 2021, 17:45
 
фото: нбу

23 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,06 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,04 - 27,06 гривни;

Евро - 31,80 - 31,83 гривни.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,98 - 27,17 гривни. Евро покупают по 31,71 гривни, продают по 32,04 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,98 - 27,17 гривни, евро - 31,71 - 32,04 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 23 июля на уровне 27,19 гривни.

23 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,06 гривни.

22 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни.

Экономическая правда

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