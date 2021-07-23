Гривня на закрытии межбанка укрепилась
23 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,06 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,04 - 27,06 гривни;
Евро - 31,80 - 31,83 гривни.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,98 - 27,17 гривни. Евро покупают по 31,71 гривни, продают по 32,04 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,98 - 27,17 гривни, евро - 31,71 - 32,04 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 23 июля на уровне 27,19 гривни.
23 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,06 гривни.
22 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни.
Экономическая правда
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