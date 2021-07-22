Офіційний курс: гривня зміцнилась
Четвер, 22 липня 2021, 19:51
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійки та встановив його на 23 липня на рівні 27,19 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,03 грн (на 22 липня – 32,06 гривні).
Нагадуємо:
22 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 — 27,17 гривні.
22 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.
Економічна правда
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