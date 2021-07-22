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Офіційний курс: гривня зміцнилась

Четвер, 22 липня 2021, 19:51
 
unsplash

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійки та встановив його на 23 липня на рівні 27,19 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,03 грн (на 22 липня – 32,06 гривні).

Нагадуємо:

22 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 — 27,17 гривні.

22 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

Економічна правда

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