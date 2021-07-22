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Гривня зміцнилась на закритті міжбанку

Четвер, 22 липня 2021, 17:51
 
фото пресслужба нбу

22 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 — 27,17 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,15 — 27,17 гривні;

Євро — 32,07 — 32,09 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,09 — 27,27 гривні. Євро купують за 31,86 гривні, продають за 32,19 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,14 – 27,20 гривні, євро – 31,97 – 32,07 гривні.

Нагадуємо:

22 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 22 липня на рівні 27,24 гривні.

Економічна правда

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