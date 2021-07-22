Гривня зміцнилась на закритті міжбанку
22 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 — 27,17 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,15 — 27,17 гривні;
Євро — 32,07 — 32,09 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,09 — 27,27 гривні. Євро купують за 31,86 гривні, продають за 32,19 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,14 – 27,20 гривні, євро – 31,97 – 32,07 гривні.
Нагадуємо:
22 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 22 липня на рівні 27,24 гривні.
Економічна правда
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