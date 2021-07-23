Курс валют на 23 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

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23 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,06 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,04 - 27,06 гривни;

Евро - 31,86 - 31,87 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,01 - 27,21 гривни. Евро покупают по 31,76 гривни, продают по 32,10 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,07 - 27,16 гривни, евро - 31,85 - 32,00 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 23 июля на уровне 27,19 гривни

22 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни.

Экономическая правда