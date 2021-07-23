Шмыгаль поручил расширить условия льготных ипотечных программ

Денис Шмыгаль фото: правительственный портал

Премьер Денис Шмыгаль поручил Минфину в течение 2 недель подготовить и представить на рассмотрение правительства решения, которые позволят расширить условия льготных ипотечных и лизинговых программ.

Об этом он сообщил в Telegram по итогам совещания с Минрегионом, Минобороны, Минветеранов, Минфином, МВД и Минреинтеграции.

По словам Шмыгаля, задача правительства - "максимально расширять такие программы, чтобы украинцы смогли уже сегодня улучшить свои жилищные условия".

"Дал поручение Минрегиону предусмотреть в проекте госбюджета на 2022 год докапитализацию Госмолодежьжилья при паритетном привлечении внешних источников финансирования.

А Минфину - в течение двух недель подготовить и представить на рассмотрение правительства решения, которые позволят расширить условия льготных ипотечных и лизинговых программ", - добавил премьер.

Напомним:

Кабмин утвердил порядок предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам за счет средств гранта (25,5 млн вро), предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW).

Госфонд содействия молодежному жилищному строительству получил от банка KfW первый транш в размере 5 млн евро на кредитную программу "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц".

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