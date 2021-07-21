Госмолодежьжилье получило первые 5 миллионов евро транша на жилье для переселенцев

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Госфонд содействия молодежному жилищному строительству получил от банка KfW первый транш в размере 5 млн евро на кредитную программу "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц".

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Отмечается, что проект реализуется в рамках соглашения о финансовом сотрудничестве, подписанного Кабмином и правительством Федеративной Республики Германия.

"Обеспечение жильем остается одним из самых острых социальных вопросов в Украине и особенно актуальным для внутренне перемещенных лиц.

Только в открытых электронных реестрах участников программ Госмолодежьжилья на учеет более 18 тыс таких семей и сотрудничество с KfW и Минреинтеграции является чрезвычайно важным в контексте решения этого вопроса", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

В общем, на финансирование программы "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц" правительством Германии через банк KfW был выделен грант в размере 25,5 млн евро.

Кредиты внутренне перемещенным лицам будут предоставляться на срок до 20 лет под 3% годовых, исходя из нормативной площади жилья (21 кв. м общей площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью).

Объектами кредитования могут быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.

"Для участия в программе сформирован отдельный реестр граждан (на базе действующих реестров), которые ведут региональные управления Госмолодежьжилья

Отбор 150 победителей состоится 21 июля", - заявил председатель правления Госмолодежьжилья Сергей Комнатный.

По результатам проведенного отбора региональные управления Госмолодежьжилья не позднее следующего рабочего дня сообщат победителей о необходимости представления документов, определенных порядком.

Кроме того, список победителей проведенного отбора будут опубликован на официальном веб-сайте Госмолодежьжилья и его региональных управлений.

Напомним:

Кабмин утвердил порядок предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам за счет средств гранта (25,5 млн вро), предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW).

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