Кабмин утвердил порядок предоставления переселенцам льготной ипотеки

Кабмин утвердил порядок предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам за счет средств гранта (25,5 млн вро), предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW).

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Реализация порядка создаст возможность для внутренне перемещенных лиц получить льготные кредиты на принятое в эксплуатацию жилье в сумме примерно 40 тыс евро до 20 лет под льготные условия - 3% годовых с расчетом 63 кв. м общей площади на семью, исходя из нормативной площади жилья, которая составляет 21 кв. метр общей площади жилья на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью", - пояснили в правительстве.

В рамках проекта в 2021-2022 годах планируют обеспечить жильем примерно 680 семей или 1768 человек из числа внутренне перемещенных лиц.

"Для получения льготного кредита под 3% будет сформирована отдельная очередь на базе существующих реестров, которые ведутся Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству и его региональными управлениями.

При этом важно, что граждане, которые стоят в очереди, не будут исключаться из любого реестра Государственным фондом и его региональными управлениями до момента фактического получения кредита на приобретение жилья или улучшения жилищных условий по другим основаниям.

То есть, в случае попадания в очередь по соглашению с KfW, лицо одновременно сохраняет свое место в очереди, сложившейся Государственным фондом и его региональными управлениями до момента получения жилья", - заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук.

Для обеспечения справедливого участия отбор победителей из числа кандидатов, которые будут находиться в новосозданной очереди, будет проходить путем случайного выбора, который проводится с помощью генератора случайных чисел с применением программного обеспечения, отвечающего требованиям законодательства по защите персональных данных.

"Победители самостоятельно выбирают объекты, которые могут быть приобретены на средства кредита.

Объектами кредитования по порядку будут квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом при условии, что такой многоквартирный или одноквартирный жилой дом принят в эксплуатацию не более чем 35 лет назад или реконструирован не более 25 лет назад", - говорится в сообщении.

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