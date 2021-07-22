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В Нацбанке рассказали, когда ожидают зачисления спецправ заимствований МВФ

Четверг, 22 июля 2021, 15:50
 
фото: нбу

Голосование Совета управляющих МВФ относительно распределения специальных прав заимствования (СПЗ) по регламенту происходит до 2 августа, в НБУ надеются, что зачисление средств на счета будет происходить в течение нескольких недель.

Об этом сказал глава НБУ Кирилл Шевченко на пресс-брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

"Уже есть решение Совета директоров Фонда и еще должно быть решение Совета управляющих Фонда. Согласно регламенту, голосование проходит до 2 августа.

Мы надеемся, что в течение нескольких недель будет происходить перечисление средств на счета", - сказал Шевченко.

"Сегодня НБУ выполняет функции банка-депозитария и готов присоединиться к дискуссии с правительством, Минфином относительно будущего распределения этих средств между бюджетом и золотовалютными резервами НБУ", - ответил он на вопрос, как будут использованы эти средства.

Напоминаем:

Исполнительный комитет Международного валютного фонда поддержал предложение о распределении между странами 650 млрд долларов для восстановления после пандемии – если его утвердит Совет МВФ, страны получат средства до конца августа.

Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить более 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.

МВФ обсуждает выделение СДР (специальных прав заимствования) на сумму 650 млрд долларов для помощи восстановления мировой экономики в результате пандемии.

Экономическая правда

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НБУ деньги МВФ

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