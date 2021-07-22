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Курс валют на 22 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Четверг, 22 июля 2021, 11:05
 
фото: нбу

22 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,21 - 27,23 гривни;

Евро - 32,10 - 32,12 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,12 - 27,29 гривни. Евро покупают по 31,88 гривни, продают по 32,19 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,19 - 27,23 гривни, евро - 32,04 - 32,11 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 22 июля на уровне 27,24 гривни.

21 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,22 гривни.

21 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.

20 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,22 гривни.

Экономическая правда

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