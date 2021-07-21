Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 21 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 21 июля 2021, 11:15

21 июля котировки гривни к доллару на открытие межбанке установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,23 - 27,25 гривни;

Евро - 32,00 - 32,03 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,10 - 27,28 гривни. Евро покупают по 31,83 гривни, продают по 32,16 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,18 - 27,23 гривни, евро - 32,16 - 32,07 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 21 июля на уровне 27,22 гривни.

20 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,22 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Официальный курс: гривня укрепилась к евро 15 июля 2021, 09:00
Курс валют на 13 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки 13 июля 2021, 10:49
Гривня стабильна на закрытии межбанка 12 июля 2021, 17:32
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!