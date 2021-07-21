Гривня на закрытии межбанка ослабла

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21 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,23 - 27,25 гривни;

Евро - 32,09 - 32,11 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,10 - 27,28 гривни. Евро покупают по 31,86 гривни, продают по 32,15 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,20 - 27,24 гривни, евро - 32,21 - 32,08 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 21 июля на уровне 27,22 гривни.

21 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,22 гривни.

20 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,22 гривни.

Экономическая правда