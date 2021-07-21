Официальный курс: гривня немного ослабла к доллару и евро
Национальный банк ослабил официальный курс гривник доллару на 2 копейки и установил его на 22 июля на уровне 27,24 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,06 грн (на 21 июля - 32,03 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 21 июля на уровне 27,22 гривни.
21 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,22 гривни.
21 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.
20 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,22 гривни.
Экономическая правда
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