Курс валют: гривня стабільна до долара і євро
Вівторок, 20 липня 2021, 19:15
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 21 липня на рівні 27,22 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро не змінився – 32,03 грн.
Нагадуємо:
20 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.
20 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.
Економічна правда
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