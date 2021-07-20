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Курс валют: гривня стабільна до долара і євро

Вівторок, 20 липня 2021, 19:15

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 21 липня на рівні 27,22 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро не змінився – 32,03 грн.

Нагадуємо:

20 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.

20 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.

Економічна правда

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