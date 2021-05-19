Китай запретил финансовым учреждениям вести криптовалютный бизнес

Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными операциями, и предостерег инвесторов от спекулятивных криптовалютных торгов.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно запрета, учреждения - включая банки и каналы онлайн-платежей - не должны предлагать клиентам любые услуги, касающиеся криптовалют, такие как регистрация, торговля, клиринг и расчеты.

"В последнее время цены на криптовалюту стремительно росли и резко упали, а спекулятивная торговля криптовалютой снова оживилась, серьезно нарушая безопасность собственности людей и нарушая нормальный экономический и финансовый порядок", - говорится в заявлении трех регуляторов.

Китай запретил криптовалютные биржи и первичные предложения монет, но при этом не запретил частным лицам иметь криптовалюту.

"Эти меры не были первыми шагами Пекина против цифровой валюты. В частности, в 2017 году Китай закрыл свои местные биржи криптовалют, подавив спекулятивный рынок, на который приходилось 90% мировых торгов биткоинами", - напоминает издание.

В заявлении регуляторов также говорится, что виртуальные валюты "не поддерживаются реальной стоимостью", их ценами легко манипулировать, а торговые контракты не защищены китайским законодательством.

Напомним:

В среду стоимость биткоина упала ниже отметки в 40 тыс долларов на фоне новостей о дальнейших ограничениях криптовалютних операций в Китае.

Экономическая правда