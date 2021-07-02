В Национальном банке отреагировали на увольнение сотрудников

Решение группы сотрудников Национального банка об увольнении является их личным свободным выбором.

Об этом заявили в Национальном банке в ответ на запрос Радио Свобода.

"Вместе с тем Национальный банк отвергает публичные обвинения в централизации управленческих процессов. Коллегиальный подход к принятию решений предусматривает периодические профессиональные дискуссии, умение корректировать свою позицию, если в результате совместной оценки преимущество приобретает альтернативное решение", – сообщили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что у регулятора обеспечены возможности для достижения взаимопонимания между сторонами, у которых могут быть разные взгляды на одну ситуацию.

"Однако понимание достигается при условии аргументированного диалога и взаимного желания найти решение проблемы, а не использовать ее для публичных обвинений", – добавили в НБУ.

Напомним:

Команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за отхода регулятора от стандартов работы.

Нацбанк заявляет, что 9 сотрудников департамента лицензирования НБУ подали заявления об увольнении - Департамент будет продолжать работу в штатном режиме.

Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что планирует завершить работу в Нацбанке.

Директор Департамента сопровождения кредитов Национального банка Олег Новаковский также заявил, что завершает работу в НБУ.