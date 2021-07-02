В Национальном банке отреагировали на увольнение сотрудников
Решение группы сотрудников Национального банка об увольнении является их личным свободным выбором.
Об этом заявили в Национальном банке в ответ на запрос Радио Свобода.
"Вместе с тем Национальный банк отвергает публичные обвинения в централизации управленческих процессов. Коллегиальный подход к принятию решений предусматривает периодические профессиональные дискуссии, умение корректировать свою позицию, если в результате совместной оценки преимущество приобретает альтернативное решение", – сообщили в НБУ.
В Нацбанке отметили, что у регулятора обеспечены возможности для достижения взаимопонимания между сторонами, у которых могут быть разные взгляды на одну ситуацию.
"Однако понимание достигается при условии аргументированного диалога и взаимного желания найти решение проблемы, а не использовать ее для публичных обвинений", – добавили в НБУ.
Напомним:
Команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за отхода регулятора от стандартов работы.
Нацбанк заявляет, что 9 сотрудников департамента лицензирования НБУ подали заявления об увольнении - Департамент будет продолжать работу в штатном режиме.
Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что планирует завершить работу в Нацбанке.
Директор Департамента сопровождения кредитов Национального банка Олег Новаковский также заявил, что завершает работу в НБУ.
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