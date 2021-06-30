"НБУ далеко отошел от стандартов" – из Нацбанка идут все руководители департамента

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Команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за отхода регулятора от стандартов работы.

Об этом директор департамента Александр Бевз сообщил в Facebook.

В заявлении говорится, что сейчас продолжение работы департамента в НБУ невозможно из-за централизации принятия решений в одних руках и замены коллегиальности директивным принятием решений.

По словам руководителей департамента, регулятор отошел от прозрачного принятия решений, невмешательства в надзорные процессы, своевременной и объективной коммуникации решений и автономии департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

"Мы считаем, что сегодня НБУ далеко отошел от этих стандартов. Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора ... Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет", - заявил Бевз.

Он сообщил, что кроме него уволилась заместительница директора Екатерина Жебанова, начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко, начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль, начальник управления Вадим Романюк, который отвечает за финансовые компании и платежные системы, заместительница начальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич и главные эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефаний Дженков.

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Экономическая правда