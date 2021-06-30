В НБУ прокомментировали увольнение руководства департамента лицензирования

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Нацбанк заявляет, что 9 сотрудников департамента лицензирования НБУ подали заявления об увольнении - Департамент будет продолжать работу в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Департамент лицензирования будет продолжать работу в штатном режиме, выполняя возложенные на него задачи и функции по регистрации и лицензированию банков, финансовых учреждений и других юридических лиц, осуществлению лицензионных, согласовательных и регистрационных действий на платежном рынке. На сегодня штат Департамента лицензирования - это 107 единиц. Сотрудники Департамента обеспечивают полноценное выполнение подразделением своих функций", - отметили в НБУ.

В Нацбанке добавили, что новый руководитель Департамента и руководители структурных подразделений, входящих в его состав, будут назначаться на должности в порядке, установленном пунктом 31 статьи 15 ЗУ "О Национальном банке Украины", и в соответствии с установленными в Нацбанке процедурами.

"Налаженные прозрачные процессы минимизируют риск постороннего влияния на операционную деятельность Департамента лицензирования и работу надзорных комитетов.

Для Национального банка безусловным приоритетом является сохранение коллегиального подхода при принятии решений, при котором разногласия в экспертных позициях становятся основой для профессиональных дискуссий и новых возможностей, а не публичных обвинений", - заявили в Нацбанке.

Напомним:

Команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за отхода регулятора от стандартов работы.

Экономическая правда