Минэнерго рассматривает производство водорода с помощью атомной энергии

В Министерстве энергетики обсуждают возможность производства климатически нейтрального водорода с помощью атомной энергии, также рассматривают производство на основе газа.

Об этом заместитель министра энергетики Ярослав Демченков рассказал во время обсуждения в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Мы в своих дискуссиях внутри Минэнерго смотрим на "атомную" водородную энергетику и перспективы производства водорода с помощью атома (путем электролиза - ред.). Также мы смотрим на перспективы производства водорода на основе природного газа", - пояснил он.

Однако, отметил Демченков, в вопросах экспорта речь идет только о "зеленом" водороде. То есть, который изготавливается с помощью возобновляемых источников энергии: ветра или солнца. "Нигде в европейских стратегиях ни слова, что они будут импортировать "желтый" или "голубой" водород", добавил он.

Однако, по его словам, сейчас в Евросоюзе идет дискуссия о признании атомной энергетики "зеленой".

"Мы все понимаем, что СО2 там нет, но существуют и другие, не менее страшные для окружающей среды и человека, последствия использования атома", - отметил Демченков.

Напоминаем:

Украина стремится развиваться в направлении декарбонизации, поэтому Минэнерго и итальянская SNAM подпишут меморандум для развития в водородной энергетике.

В Госэнергоэффективности сообщили, что в соответствии с целями Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года по установлению мощностей ВЭС и СЭС, среднегодовое производство "зеленого" водорода может составить 5,5 млрд нм3.

Производство и поставка водорода в Европу является одним из главных приоритетов для Украины, для этого рассматривают переоборудование нефтепровода "Дружба".