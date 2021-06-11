Всі розділи
Укр / Рус

Україна розвиватиме водневу енергетику з італійською компанією

П'ятниця, 11 червня 2021, 20:09
 

Україна прагне розвиватися у напрямкові декарбонізації, відтак Міненерго та італійська SNAM підпишуть меморандум для розвитку у водневій енергетиці.

Про це повідомляє Урядовий портал.

11 червня відбулася зустріч міністра енергетики Германа Галущенка з послом Італії в Україні П’єром Франческо Дзадзо.

Галущенко представив основні пріоритети розвитку української енергетики: реалізація цілей Європейського зеленого курсу, синхронізація української енергосистеми із європейською ENTSO-E, розвиток енергоефективності та справедлива трансформація вугільних регіонів.

"Ми бачимо можливість подальшого розвитку нашого партнерства, зокрема щодо газотранспортної системи та її подальшого розвитку у напрямку декарбонізації. А також можливого використання ГТС при водневому переході. І ми готові виходити на більш практичний рівень співпраці", - зазначив міністр.

Італійська сторона висловила зацікавленість у співробітництві з Україною щодо залучення новітніх технологій для розвитку енергетичного сектору, насамперед у сфері відновлюваної енергетики та газотранспортної системи.

Першим кроком до зміцнення співпраці стане підписання Міненерго меморандуму із італійською компанією SNAM, провідним світовим енергетичним оператором, відомою своїм досвідом у водневій енергетиці, зокрема, у проєктах, пов’язаних із зеленим воднем.

Нагадуємо:

Україна має потенціал для середньорічного виробництва "зеленого" водню на рівні 5,5 млрд кубометрів – та передусім потрібно розробити відповідне законодавство.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Італія енергетика

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Італійська компанія купить 10 додаткових українських двигунів для європейської ракети-носія Vega 30 квітня 2021, 13:50
В Італії Facebook оштрафували на 7 млн євро за поводження з даними користувачів 17 лютого 2021, 13:05
Італія відклала відкриття гірськолижних курортів 15 лютого 2021, 10:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!