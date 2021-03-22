Україна розглядає постачання водню через газопровід "Дружба" в Європу
Виробництво та постачання водню в Європу є одним із головних пріоритетів для України, для цього розглядають переобладнання газопроводу "Дружба", яким наразі Росія транспортує газ.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю Handelsblatt.
Він зазначив, що постачання водню до Європи є метою України у середньостроковій перспективі "поряд із діджиталізацією нашої економіки". За словами прем’єра, уряд активно обговорює дане питання з Євросоюзом.
"Виробництво водню є величезним шансом та може стати важливим сектором економіки для нашої країни", – заявив Шмигаль.
Прем’єр зазначив, що з технічної точки зору переобладнати газопровід під транспортування водню було б можливим, потрібно було б оновити герметизацію на трубах.
"І дійсно, такий трубопровід міг би відіграти важливу роль в "зеленій енергетиці", – підсумував Шмигаль. Він також додав, що на розвиток спроможності українських газосховищ до 2030 року планується спрямувати орієнтовно 14 млрд гривень внутрішніх інвестицій.
Нагадаємо:
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба окремо визначав потенціал виробництва в Україні зеленого водню та синхронізацію нашої держави з курсом Європейської зеленої угоди, яка відкриває нові можливості у сфері відновлюваної енергетики.
Можливість виробництва водню з використанням зайвої електроенергії в системі з метою його подальшого експорту в ЄС також є одним із пріоритетних кроків уряду у сфері енергетики згідно "Векторам економічного розвитку 2030".
Економічна правда
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