Україна розглядає постачання водню через газопровід "Дружба" в Європу

Виробництво та постачання водню в Європу є одним із головних пріоритетів для України, для цього розглядають переобладнання газопроводу "Дружба", яким наразі Росія транспортує газ.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю Handelsblatt.

Він зазначив, що постачання водню до Європи є метою України у середньостроковій перспективі "поряд із діджиталізацією нашої економіки". За словами прем’єра, уряд активно обговорює дане питання з Євросоюзом.

"Виробництво водню є величезним шансом та може стати важливим сектором економіки для нашої країни", – заявив Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що з технічної точки зору переобладнати газопровід під транспортування водню було б можливим, потрібно було б оновити герметизацію на трубах.

"І дійсно, такий трубопровід міг би відіграти важливу роль в "зеленій енергетиці", – підсумував Шмигаль. Він також додав, що на розвиток спроможності українських газосховищ до 2030 року планується спрямувати орієнтовно 14 млрд гривень внутрішніх інвестицій.

Нагадаємо:

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба окремо визначав потенціал виробництва в Україні зеленого водню та синхронізацію нашої держави з курсом Європейської зеленої угоди, яка відкриває нові можливості у сфері відновлюваної енергетики.

Можливість виробництва водню з використанням зайвої електроенергії в системі з метою його подальшого експорту в ЄС також є одним із пріоритетних кроків уряду у сфері енергетики згідно "Векторам економічного розвитку 2030".

Економічна правда