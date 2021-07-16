Глава Нацбанка рассматривает выход госбанков на биржу с целью приватизации

Кирилл Шевченко фото пресс-служба нбу

Нацбанк договорился с представителями Лондонской фондовой биржи о сотрудничестве для дальнейшего выхода банков на IPO (первичное публичное предложение) - это один из инструментов для их приватизации.

Об этом председатель НБУ Кирилл Шевченко сообщил в Facebook по итогам встречи с Лондонской фондовой биржей, посвященной приватизации украинских госбанков.

Он напомнил, что уменьшение доли государства в банковском секторе до 25% к 2025 году является стратегической общей целью НБУ и правительства. Первым шагом к приватизации было уменьшение проблемных кредитов (NPL) в банках до 37,85% к 1 июня 2021 года.

"Мы договорились с представителями Лондонской фондовой биржи провести совместные меры с целью дальнейшего выхода банков на IPO, который является одним из инструментов их приватизации", - отметил Шевченко.

Напоминаем:

Доля неработающих кредитов в банковском секторе снизилась до 37,9% по состоянию на 1 июня против 39,6% на 1 мая.

Присоединение Ощадбанка в Фонд гарантирования является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка. Вопрос платежеспособности ФГВ и вхождения Ощадбанка в Фонд также определены в Меморандуме с МВФ.

"Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение, по которому банк получит кредит в 30 млн евро с правом IFC конвертировать ее в долю в акционерном капитале финучреждения.

Экономическая правда