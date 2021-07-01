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Банки продовжують позбуватися проблемних кредитів

Четвер, 1 липня 2021, 14:45
 
фото: нбу

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі знизилася до 37,9% станом на 1 червня проти 39,6% на 1 травня.  

Про це повідомила пресслужба НБУ.

З початку року зниження частки NPL (Non-performing loan - ЕП) становило 3,2 в.п. і відбулося у банках усіх груп.  

У регуляторі нагадали, що два роки тому показник NPL перевищував 50%. Відповідно до урядової стратегії реформування державних банків, кінцевою метою є зменшення частки NPL у кредитному портфелі держбанків нижче 20% до 2025 року.

Нагадуємо:

За 2020 рік частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася на 7,4% до 41% на 1 січня 2021 року.

У Нацбанку очікують, що до 2023 року банки зможуть скоротити обсяг NPL до 24%, "а у разі суттєвого зростання кредитування рівень NPL знизиться до менше 20%". 

НБУ веде перемовини з Міжнародним валютним фондом щодо створення спеціалізованого суду для врегулювання суперечок щодо непрацюючих позик банків (NPL).

Економічна правда

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