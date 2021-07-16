Депутаты подали 10 тысяч поправок к "антиахметовскому" законопроекту
Народные депутаты подали более 10 тысяч поправок ко второму чтению законопроекта №5600 о повышении ряда налоговых ставок.
Об этом написал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей странице в Telegram.
"В антиолигархический налоговый закон №5600 подано более 10 тыс поправок... Больше было подано только в "антиколомойский" закон (16 тыс – ред). Таким образом, количество поправок кратно превышает количество норм проекта", – написал нардеп.
По словам Гетманцева, "на спам всегда есть антиспам-процедуры", хотя признал, что такое количество поправок задержит принятие закона.
Больше о том, какие именно налоговые нормы законопроекту должны сильно ударить по бизнесу Ахметова и других олигархов ЭП писала в публикации: Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали тайного документа
О влиянии на граждан и налоговой нагрузке читайте в материале: Налоговая реформа Зеленского на подходе: кто еще заплатит, кроме олигархов
Напоминаем:
Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.
Экономическая правда
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