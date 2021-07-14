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Путин уверяет, что РФ полностью выполнит контракт на транзит газа через Украину

Среда, 14 июля 2021, 09:20
 
Снимок экрана с трансляции на youtube

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия намерена полностью выполнить свои обязательства по контракту на прокачку природного газа через территорию Украины, и этот вопрос не должен увязываться с вопросом строительства газопровода "Северный поток–2".

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины. Нормандский формат, другие форматы подобного рода – это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток–2" либо транзит нашего газа через территорию Украины", – сказал Путин.

"...Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет полностью их выполнять", - добавил он.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения на 10-15 лет в случае запуска "Северного потока-2".

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна оставаться транзитером газа даже после сооружения газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию должны завершить до конца этого лета.

Техническое завершения работ над проектом "Северного потом - 2" не означает, что газопровод будет использоваться, ведь его как минимум нужно будет сертифицировать.

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Северный поток Путин газ транзит РФ

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