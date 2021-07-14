Путин уверяет, что РФ полностью выполнит контракт на транзит газа через Украину
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия намерена полностью выполнить свои обязательства по контракту на прокачку природного газа через территорию Украины, и этот вопрос не должен увязываться с вопросом строительства газопровода "Северный поток–2".
Об этом сообщает "Интерфакс".
"Мы подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины. Нормандский формат, другие форматы подобного рода – это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток–2" либо транзит нашего газа через территорию Украины", – сказал Путин.
"...Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет полностью их выполнять", - добавил он.
Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения на 10-15 лет в случае запуска "Северного потока-2".
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна оставаться транзитером газа даже после сооружения газопровода "Северный поток-2".
Строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию должны завершить до конца этого лета.
Техническое завершения работ над проектом "Северного потом - 2" не означает, что газопровод будет использоваться, ведь его как минимум нужно будет сертифицировать.
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