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"Північний потік–2" хочуть добудувати до кінця літа

Понеділок, 12 липня 2021, 10:25
 
DW

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини мають завершити до кінця цього літа.

Таку заяву зробив керівник компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG Маттіас Варніґ в інтерв'ю німецькому діловому виданню Handelsblatt, повідомляє  DW.

"Ми очікуємо, що будівельні роботи будуть завершені до кінця серпня", - заявив керівник компанії Nord Stream 2.

Варніґ додав, що спорудження трубопроводу вже завершено на 98%. Мета - введення трубопроводу в експлуатацію ще цього року, наголосив менеджер.

Крім того, у компанії визнали, що також вивчають можливості трубопроводу для транспортування водню. "Цілком реально, що не пізніше ніж через десять років ми зможемо додавати водень в одну або обидві нитки й таким чином транспортувати його", - йдеться в заяві керівника компанії.

Нагадаємо, газогін "Північний потік-2" загальною протяжністю 1,2 тисячі кілометрів пролягає дном Балтійського моря і має доставляти газ із Росії до Німеччини, а звідти - на решту європейського ринку. За даними Nord Stream 2 AG, укладена уже майже вся газопровідна магістраль, залишається прокласти кілька десятків кілометрів труб в данських та німецьких водах.

Україна, а також Польща, Латвія, Литва та Естонія - найактивніші противники "Північного потоку-2". Проти добудови газопроводу також виступають США, зокрема накладають санкції на судна і компанії, які беруть участь у проєкті.

Однак наприкінці травня адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не запроваджувати санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніґа. У Вашингтоні це пояснили національними інтересами США.

Європейська правда

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Північний потік

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