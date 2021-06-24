Завершення будівництва "Північного потоку - 2" не означає його використання – Вітренко

Юрій Вітренко ЕП

Технічне завершення робіт над проєктом "Північного потом - 2" не означає, що газогін використовуватиметься, адже його щонайменше потрібно буде сертифікувати.

Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що навіть якщо будівництво буде завершено, "Північний потік - 2" ще повинні сертифікувати, без чого він не зможе працювати. "Є належні сертифікаційні санкції. Відповідно, США можуть зробити так, щоб ця сертифікація не відбулася", – пояснив Вітренко.

Але навіть у разі сертифікації газогін не може працювати без компаній, які бронюватимуть потужності, а також без покупців газу, який іде через ПП-2. Як пояснив Вітренко, все це теж може бути предметом відповідних санкцій з боку США, "які зроблять так, що газогін не буде використовуватися".

"Навіть якщо він запрацює, це не означає, що Америка потім не зможе застосувати санкції. Зрозуміло, що складніше накладати санкції на працюючий об’єкт, особливо, якщо газ із цієї труби використовується для забезпечення якихось критичних потреб європейських споживачів.

Тому краще зупинити цей проект нехай на завершальній стадії будівництва, та все ж таки поки він не почав працювати", – резюмував очільник НАК.

Це також стало однією з головних задач нещодавнього візиту Вітренка до США:

"Ми щодо цього говорили із законодавцями-конгресменами, які вже прийняли відповідний акт, що дозволяє накладати такі санкції і зупинити цей проект. На жаль, Адміністрація поки не застосувала найбільш дієві санкції".

Наразі, пояснив він, наразі з конгресменами обговорюється додаткове законодавство, яке все ж таки зробило так, щоб адміністрація наклала ці санкції. Водночас, як пояснив Вітренко, ведеться розмова з самою Адміністрацією, аби вони змінили своє рішення і наклали ці дієві санкції.

Нагадуємо:

"Північний потік-2" - це російський геополітичний проєкт, який підриває безпеку України, і США хочуть гарантувати, що Росія не використовуватиме енергетику в якості інструменту тиску проти Європи і України.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Німеччиною.

Україна виступає проти "Північного потоку-2" і вважає, що умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України.





