Украине нужны гарантии на 10-15 лет в случае запуска "Северного потока-2" – Зеленский

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Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения на 10-15 лет в случае запуска "Северного потока-2", ведь внутренней добычи газа недостаточно.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", сообщает Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что только от транзита Украина получает 2 миллиарда долларов ежегодно. Эти средства нужны Украине, в частности, для выполнения программы "зеленого курса", то есть на уменьшение добычи и использования газа, уменьшение тепловой генерации.

"Где мы берем на все это деньги? Два миллиарда - а часть этих денег мы тратим и на инфраструктуру и на нашу армию, и на смену энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?", - высказывается Зеленский.

Он добавил, что Украине нужно "ориентировочно 10-15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением для населения, поскольку объемов добычи украинского газа недостаточно".

Кроме того, при отсутствии транзита газа возрастут и цены для населения.

"Мы имеем годовой пакет, он менее 8 грн для людей. А что будет, если не будет транзита газа, или будет возможность получать газ из Европы - то по какой цене? Кто будет компенсировать это?" - сказал Зеленский.

Напоминаем:

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна оставаться транзитером газа даже после сооружения газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию должны завершить до конца этого лета.

Техническое завершения работ над проектом "Северного потом - 2" не означает, что газопровод будет использоваться, ведь его как минимум нужно будет сертифицировать.